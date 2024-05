Communiqué de presse

Atos conclut la dernière répétition technologique en vue

des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Paris, France – 30 mai 2024 - Atos annonce aujourd'hui que la dernière répétition technologique avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s’est déroulée avec succès. Cette session a eu lieu du 13 au 17 mai dans différents lieux à Paris et sur d'autres sites des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les répétitions technologiques sont conçues pour tester la capacité des procédures informatiques et des équipes technologiques à faire face à des situations réalistes susceptibles d'avoir un impact sur les épreuves. Elles favorisent également l’unité et la cohésion de l'équipe, tout en donnant à chacun une idée claire de la manière dont il peut faire la différence. En tant que leader de l'intégration informatique, Atos a assuré la coordination avec le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJO) et a piloté l'équipe d'experts de tous les partenaires technologiques impliqués. 83 agents technologiques ont mis au défi plus de 1 000 participants, sur 1 400 scénarios similaires à ce qu'ils pourraient rencontrer cet été. Les scénarios testés incluaient des retards de compétition dus aux conditions météorologiques, des déconnexions de serveurs ou des absences de personnel pour maladie.

Les opérations de répétition technologique ont été menées sur 39 sites, y compris le Centre des opérations technologiques d'Atos à Barcelone, ainsi que des sites spécifiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, tels que le Centre des opérations technologiques, le Village des Médias, le Stade de France, ou les sites de compétition à Lille, Lyon, Marseille et Tahiti.

Le bilan de cette dernière répétition technologique est positif car elle n'a pas mis en évidence de difficultés majeures sur les procédures et elle a contribué à optimiser certains processus.

Bruno Marie-Rose, Directeur de la Technologie et des Systèmes d’Information, Paris 2024 a déclaré : « Au cours de cette semaine de simulation, les acteurs majeurs de la technologie ont tous appris et progressé au sein d'une seule et même équipe. Cette semaine nous a montré que nous disposons des bases solides dont nous avons besoin ; et grâce à l'ensemble des connaissances acquises, je suis convaincu que nous organiserons un événement exceptionnel cet été. »

Christophe Thivet, Directeur de l’intégration technologique pour les jeux de Paris 2024, Atos a ajouté : « Je remercie tous mes collègues de l'équipe technologique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, toutes organisations et tous partenaires confondus, pour leur mobilisation lors de cette dernière répétition technologique. À moins de deux mois de la cérémonie d'ouverture, je suis convaincu que cette équipe formidable sera dans les meilleures conditions possibles pour faire face à tous les défis qui pourraient se présenter. »

Depuis quatre ans, Atos travaille aux côtés du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour préparer les Jeux de la XXXIIIe Olympiade Paris 2024. D'ici la cérémonie d'ouverture, l'équipe d'Atos aura effectué 250 000 heures de tests depuis son laboratoire de tests d'intégration à Madrid, animé deux répétitions technologiques et participé à tous les tests d'épreuves sportives organisés par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ou les fédérations sportives.

Atos est engagé auprès du Mouvement Olympique depuis 1992 et du Mouvement Paralympique depuis 2001. Atos est également le Partenaire Technologique et de Services Numériques Officiel du Comité Olympique Européen pour les éditions 2023 et 2027 des Jeux Européens.

Atos est l’unique entreprise internationale de services informatiques disposant d’une division sports et grands événements (“Major Events”). Pour en savoir plus sur les solutions d’Atos dédiées aux manifestations sportives et aux grands événements, rendez-vous sur le site web d’Atos.

