Atos : confirme avoir approché DCX Technology et temporise

Alors que plusieurs rumeurs ont circulé dans la journée au sujet d'un possible rapprochement entre Atos et DXC Technology, Atos s'est fendu d'un communiqué afin de confirmer avoir approché DXC Technology ' concernant une transaction amicale potentielle entre les deux groupes afin de créer un leader des Services Digitaux bénéficiant d'une envergure mondiale, et combinant leurs talents et capacité d'innovation respectives '.



Atos précise toutefois qu'à ce stade, ' il n'existe aucune certitude que cette approche débouchera sur un accord ou une transaction '.



La société communiquera ultérieurement en tant que de besoin, conclut Atos.





