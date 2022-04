Atos : confirme ses objectifs 2022

Le chiffre d’affaires consolidé d’Atos s’est élevé à 2,747 milliards d’euros au premier trimestre, en hausse de 2,1 % sur une base publiée et en baisse de 0,6 % à taux de change constants. A données comparables, l'activité s'est contractée de 2,4 %.



Rodolphe Belmer, Directeur général, a déclaré : " Le chiffre d'affaires d'Atos pour le premier trimestre est en ligne avec nos attentes et pleinement conforme à la séquence trimestrielle qui sous-tend nos objectifs 2022. Quoique négative, l'évolution du chiffre d'affaires à taux de change constants s'est améliorée séquentiellement par rapport au quatrième trimestre 2021, portée par une amélioration de notre ligne de métier Tech Foundations, tandis que les activités Digital et Cybersécurité sont restées en territoire nettement positif ".



Le groupe de services informatiques a confirmé ses objectifs 2022. Cette année, Atos prévoit une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre -0,5% et +1,5% ; une marge opérationnelle de 3% à 5% et un flux de trésorerie disponible compris entre -150 millions d'euros et 200 millions d'euros.



Atos invite investisseurs et analystes à participer à un événement dédié à la présentation, par l'équipe dirigeante, du nouveau plan stratégique du Groupe. Cet événement se tiendra le 14 juin 2022 à Paris.