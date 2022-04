Atos confirme ses objectifs 2022 après un nouveau repli de ses revenus au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a confirmé mercredi ses objectifs annuels après avoir vu ses revenus reculer au premier trimestre.

Pour 2022, Atos anticipe toujours une variation de son chiffre d'affaires comprise entre -0,5% et 1,5% à changes constants et une marge opérationnelle située entre 3% et 5%. Le flux de trésorerie disponible est toujours attendu entre -150 millions d'euros et 200 millions d'euros.

Le groupe a réitéré ses perspectives alors que ses revenus ont accusé un nouveau repli sur les trois premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,75 milliards d'euros, en hausse de 2,1% en données publiées mais en baisse de 0,6% à taux de change constants. En variation organique, l'activité a reculé de 2,4%.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un recul de 4% du chiffre d'affaires en variation organique.

"Le chiffre d'affaires d'Atos pour le premier trimestre est en ligne avec nos attentes et pleinement conforme à la séquence trimestrielle qui sous-tend nos objectifs 2022", a déclaré le directeur général, Rodolophe Belmer, cité dans un communiqué.

Le groupe a également indiqué avoir engrangé pour 2 milliards d'euros de commandes au premier trimestre, ce qui fait ressortir un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires de 72%, contre 96% pour la même période de l'année précédente. "Ce bas niveau n'est pas représentatif de l'évolution attendue du chiffre d'affaires sur le reste de l'année car il reflète principalement le calendrier des renouvellements de contrats, dont beaucoup ont eu lieu au cours des trimestres précédents, y compris au premier trimestre 2021, et une diminution de la durée moyenne des nouveaux contrats", a souligné Atos.

Rodolphe Belmer dévoilera le 14 juin, lors d'une journée dédiée aux investisseurs, son plan stratégique pour redresser le groupe et lui permettre de renouer durablement avec la croissance.

Atos a par ailleurs confirmé le retrait progressif de ses activités en Russie, pays qui a généré environ 0,4% de son chiffre d'affaires en 2021.

