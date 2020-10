Atos : confirme ses objectifs pour 2020, les revenus en baisse organique de 3,5% au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Atos a confirmé jeudi ses objectifs pour 2020, après avoir enregistré une amélioration séquentielle de son activité au troisième trimestre.

Sur la période de juillet à septembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,64 milliards d'euros, en repli de 4,5% sur un an en données publiées et en baisse de 3,5% en données organiques. Au deuxième trimestre, Atos avait vu son chiffre d'affaires se replier de 4,8% hors effets de change et de périmètre.

Par métier, la division Infrastructure & Data Management a vu son chiffre d'affaires baisser de 1,6% sur un an en données organiques, à 1,48 milliard d'euros. La division Business & Platform Solutions, l'activité la plus cyclique du groupe, a vu ses revenus reculer de 8,8% sur un an hors effets de change et de périmètre, à 901 millions d'euros. La division Bigdata et Cybersécurité a dégagé une croissance organique de 16,1%, à 265 millions d'euros.

Atos a également indiqué avoir engrangé pour 3,28 milliards d'euros de commandes au troisième trimestre, ce qui fait ressortir un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires de 124%, contre 100% sur la même période de l'année précédente. Le carnet de commandes s'élevait à 23 milliards d'euros à fin septembre.

Concernant ses perspectives pour 2020, Atos a confirmé anticiper pour l'exercice en cours une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% en données organiques, un taux de marge opérationnelle de 9% à 9,5% du chiffre d'affaires et une génération de flux de trésorerie de 500 millions à 600 millions d'euros.

L'entreprise de services numériques a par ailleurs annoncé jeudi trois projets d'acquisitions, dont les montants n'ont pas été dévoilés. Le groupe est entré en négociations exclusives pour racheter Edifixio, une société française d'intégration et de conseil Could et Salesforce equi compte 380 salariés. Atos a également signé un accord pour acquérir Eagle Creek, une entreprise américaine de conseil en management et en technologies numériques de 250 employés. Le dernier projet d'acquisition porte sur SEC Consul, société spécialisée dans la cybersécurité et les tests d'intrusion, comptant 200 salariés.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ATOS:

Communiqués financiers - Atos

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 02:03 ET (06:03 GMT)