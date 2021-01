Atos : confirme son intérêt pour DXC Technology

LONDRES (Reuters) - Le spécialiste français des services du numérique Atos a annoncé jeudi avoir approché son concurrent américain DXC Technology en vue d'une "transaction amicale", confirmant une information dévoilée quelques heures plus tôt par Reuters qui faisait état d'une offre d'un montant de plus de 10 milliards de dollars (environ 8,2 milliards d'euros).

Selon des sources s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, Atos travaille avec des conseils à un projet d'acquisition de DXC, ancienne filiale de Hewlett Packard Enterprise, et il a officiellement approché le groupe américain cette semaine.

"Suite aux récentes rumeurs de marché concernant une transaction potentielle impliquant Atos, la société confirme avoir approché DXC Technology concernant une transaction amicale", dit un communiqué du français.

"À ce stade, il n'existe aucune certitude que cette approche débouchera sur un accord ou une transaction. La société communiquera ultérieurement en tant que de besoin."

Déjà très nettement dans le rouge, le titre Atos a creusé ses pertes après cette confirmation et reculait de près de 11% à 14h50, sa plus forte baisse depuis mars dernier. A New York, l'action DXC s'envolait quant à elle de 13% dans les transactions en avant-Bourse.

Un rachat de DXC permettrait à Atos de renforcer sa présence aux Etats-Unis, en lui donnant accès à un large éventail de clients et de produits, notamment des applications d'analyse et de "cloud" et des services d'externalisation informatique.

L'opération entraînerait également des synergies et des économies pour Atos, qui a été très actif en matière d'acquisitions au cours des 12 derniers mois, ont indiqué les sources.

En 2018, le groupe français a déboursé 3,4 milliards de dollars pour racheter la société américaine de services informatiques Syntel, ce qui constitue jusqu'à présent sa plus grosse acquisition.

Atos a multiplié ces derniers mois les opérations de rachat dans les secteurs tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le conseil numérique. Le groupe français s'est donné pour objectif de faire progresser son chiffre d'affaires de 5% à 7% par an à moyen terme.

De son côté, DXC fait face depuis plusieurs années à une dette croissante qui l'a obligé à lancer une revue stratégique de ses actifs.

Le groupe a annoncé mercredi la cession de sa division Fixnetix à Options Technology pour un montant non dévoilé. Il a aussi vendu l'an dernier pour cinq milliards de dollars son activité de technologie dans la santé au fonds d'investissement Veritas Capital.

"DXC est trop petit pour évoluer seul dans un environnement à faible marge", a déclaré l'une des sources.

Le chiffre d'affaires de DXC est passé de 20,75 milliards de dollars en 2019 à 19,6 milliards en 2020. Parallèlement, sa dette a progressé à 9,9 milliards de dollars l'an dernier contre 7,4 milliards en 2019.

(Pamela Barbaglia à Londres, avec Mathieu Rosemain à Paris, Blandine Hénault pour la version française, édité par Gwénaëlle Barzic et Bertrand Boucey)

