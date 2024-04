Atos : contrat au Canada pour Eviden

Eviden, la ligne d'activités d'Atos dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, a été sélectionnée par IGM Financial Inc, une société de gestion de patrimoine et d'actifs de premier plan au Canada, dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un an pour la migration de ses actifs de centre de données existants vers une solution moderne, agile et sécurisée basée sur les plateformes Microsoft Azure et Google Cloud.