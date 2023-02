Atos : contrat avec Max Planck autour d'un supercalculateur

Atos annonce la signature d'un contrat pour le développement et l'installation d'un nouveau calculateur haute performance pour le compte de la Société Max Planck, une organisation de recherche scientifique et technologique de renommée internationale.



Ce nouveau système s'appuiera sur la toute dernière plateforme BullSequana XH3000 d'Atos et présentera, selon la société, des performances 'trois fois plus élevées' que Cobra, le système actuel déjà bâti sur des technologies d'Atos.



D'une valeur commerciale de plus de 20 millions d'euros, ce nouvel équipement sera exploité par le centre de compétences de la Société Max Planck (Max Planck Computing and Data Facility) à Garching, à proximité de Munich.



Sa capacité de calcul haute performance sera notamment exploitée dans les champs de l'astrophysique, de la recherche en sciences de la vie, la recherche sur les matériaux, la physique plasmatique ou encore l'IA.



