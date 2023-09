Atos : contrat avec le groupe espagnol Asisa

Atos annonce avoir remporté le contrat de modernisation des environnements de travail des 6000 collaborateurs du groupe Asisa, premier acteur espagnol des soins de santé dans le secteur privé, à travers l'initiative 'Modern Workplace'.



Celle-ci permettra aux utilisateurs d'Asisa de 'collaborer plus efficacement et leur offrira la flexibilité de travailler depuis n'importe quel appareil, à tout moment et où qu'ils soient, tout en assurant la sécurité des actifs de données et des appareils de l'entreprise'.



Le projet vise notamment à remplacer 2500 équipements par des technologies de pointe au cours des 18 premiers mois, dans l'environnement de santé, les infrastructures informatiques et au sein de la compagnie d'assurance.



