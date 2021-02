Atos : contrat avec un fonds de pension britanniques

Atos annonce avoir été choisi par le fonds de pension britanniques Nest, en tant qu'administrateur de son futur régime de retraite, avec un nouveau service qui sera lancé en 2023 pour fournir des services personnalisés et adaptés à chacun de ses adhérents.



'Les opérations de traitement des données et la gestion informatique de ce nouveau service reposeront sur les technologies de pointe et la plate-forme d'hébergement Cloud d'Atos, qui fourniront un socle évolutif, souple et à faible intensité carbone', explique-t-il.



Ce nouveau contrat aura une durée minimale de dix ans et prévoit une durée de prolongation optionnelle pouvant aller jusqu'à cinq ans, ainsi que la possibilité d'une période supplémentaire de sortie pouvant aller jusqu'à trois ans.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.