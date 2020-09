Atos : contrat de technologies numériques avec innocent

28/09/2020 | 11:58

Atos a annoncé lundi la signature d'un contrat avec le producteur britannique de smoothies et de jus de fruits innocent pour fournir des technologies numériques à son usine située dans le port de Rotterdam.



La SSII va proposer à innocent une suite de solutions intégrant notamment des réseaux LAN et WiFi actifs, ainsi que des systèmes de calcul et de stockage de pointe.



En complément, Atos fournira à innocent une solution 'cloud' devant permettre de gérer les réseaux Wifi depuis l'usine neutre en carbone de Rotterdam et à distance depuis le siège londonien.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été spécifiés.



