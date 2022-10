Atos : contrat pour le Village des athlètes des JO de Paris

Atos annonce avoir été sélectionné par la SOLIDEO, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, pour la mise en place de la plateforme digitale du Village des athlètes situé dans le département de la Seine Saint-Denis.



Sa solution Urban Data Platform (UDP) permettra à la SOLIDEO de consolider l'ensemble des données générées par un large écosystème d'appareils intelligents (IoT), d'applications et de services dédiés à la performance énergétique et environnementale du site.



Le Village des athlètes couvrira 52 hectares et hébergera jusqu'à 14.250 athlètes et accompagnants, puis 6.000 para-athlètes et accompagnants. Après les Jeux, il deviendra un quartier pouvant accueillir 6.000 habitants et 6.000 emplois tertiaires.



