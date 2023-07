Atos : contrat pour les centrales EPR2 en projets d'EDF

Eviden, ligne d'activité d'Atos, et Schneider Electric annoncent avoir signé un contrat majeur avec EDF, pour fournir les systèmes de contrôle-commande standard de niveau 1 des six centrales nucléaires (de type EPR2) en projet chez l'électricien.



Worldgrid, filiale d'Eviden, sera responsable de l'intégration et de la programmation des automates, ainsi que de l'ensemble des logiciels permettant une automatisation poussée de la traduction des schémas fonctionnels de pilotage en programmes automates.



Schneider Electric aura quant à lui la responsabilité de fournir l'infrastructure matérielle architecturée autour des automates de type M580 (gamme nucléaire) répondant au bon niveau de qualification en termes de sureté nucléaire.



