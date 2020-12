Atos : contrôle de la chaîne logistique des vaccins Covid-19

Atos s'est associé à Eupry pour mettre au point une solution de contrôle de la chaîne logistique des vaccins ' as-a-Service '.

Cette solution permettra aux pouvoirs publics, ainsi qu'aux entreprises pharmaceutiques et logistiques, de gérer efficacement la chaîne d'approvisionnement de la distribution à grande échelle des vaccins contre le Covid-19, ainsi que d'autres vaccins.



' Les vaccins contre le Covid-19 sont soumis à de fortes contraintes de température qui doivent être rigoureusement contrôlées et respectées en permanence tout au long de la chaîne logistique ' indique le groupe. ' La solution d'Atos et Eupry offre un service entièrement automatisé qui optimise les ressources et élimine le risque d'erreur et de non-respect de la conformité '.



