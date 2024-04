Atos : cooptation d'un nouvel administrateur

Atos annonce que son conseil d'administration a approuvé la cooptation d'Alain Crozier en tant que nouvel administrateur indépendant pour la durée restante du mandat de Carlo d'Asaro Biondo, soit jusqu'à l'AG annuelle qui se tiendra en 2024.



Senior advisor chez Seven2 (ex Apax Partners), Alain Crozier apportera au groupe de services informatiques plus de 30 ans d'expérience dans la gestion et le développement d'entreprises technologiques internationales.



