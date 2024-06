Atos dans le rouge : Onepoint se désengage

Conséquence logique des derniers développements dans le dossier Atos, ce dernier a été informé par David Layani et Helen Lee Bouygues de leur démission avec effet immédiat du conseil d'administration, et de leur intention d'une sortie de Onepoint du capital de la société. En Bourse, l’action Atos chute de 14,79% à 0,9884 euro, portant ses pertes depuis le début de la semaine à près de 16%. David Layani, le président et fondateur de Onepoint, et Helen Lee Bouygues avaient été cooptés en tant qu'administrateur en février dernier.



Onepoint avait franchi à la hausse, le 26 octobre 2023, le seuil de 5% du capital d'Atos et détient à ce jour 9,9% du capital et 9,9% des droits de vote de la société. Fin octobre, l'action Atos cotait encore plus de 5 euros. Il était ensuite devenu l'actionnaire de référence d'Atos, avec 11,4% de son capital.



Mercredi, le consortium mené par Onepoint annoncé mettre fin aux négociations alors que leur offre de restructuration financière avait été choisie il y a 15 jours au détriment de celle de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky.



Ce dernier a proposé de reprendre les discussions avec la société et ses créanciers financiers. Atos a aussi reçu de la part du comité représentatif de ses créanciers obligataires une proposition globale de restructuration financière tenant compte de la décision de Onepoint.



Le groupe informatique en difficulté prévoit toujours de parvenir à un accord définitif de restructuration financière d'ici fin juillet.