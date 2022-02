Atos dans le rouge en 2021 après 2,5 mds d'euros de dépréciations

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Atos a annoncé lundi de lourdes pertes au titre de 2021, après avoir passé 2,5 milliards d'euros de dépréciations d'actifs, et a tablé sur une stabilisation de sa marge et de ses revenus cette année.

Atos a essuyé une perte nette de 2,96 milliards d'euros l'année dernière, contre un bénéfice net de 550 millions d'euros en 2020, reflétant des dépréciations d'actifs et des provisions pour créances douteuses sur des contrats.

Hors éléments exceptionnels, le résultat ressort en perte de 215 millions d'euros, contre +725 millions d'euros en 2020. La marge opérationnelle a chuté à 383 millions d'euros, soit 3,5% du chiffre d'affaires, contre 9% lors de l'exercice précédent, sous l'effet d'une augmentation des coûts.

"Atos a fait face à d'importantes difficultés en 2021, reflétées dans les résultats du groupe. Ses objectifs financiers n'ont pas été atteints, et une analyse étendue de ses actifs et contrats, réalisée en ce début d'année à la lumière du récent changement de stratégie du groupe, a conduit à d'importantes dépréciations", a commenté le directeur général, Rodolphe Belmer, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires annuel a reculé de 3,1%, à 10,84 milliards d'euros, pénalisé par une décroissance organique de 4,3% et de 2,5% à changes constants. "Le recul significatif des services IT classiques n'a pu être compensé par la croissance enregistrée dans le digital, le cloud, la sécurité et la décarbonation, ni par la contribution des acquisitions ciblées", a indiqué Atos.

Le flux de trésorerie disponible est par ailleurs négatif de 419 millions d'euros, contre un gain de 513 millions d'euros en 2020.

Les analystes anticipaient en moyenne une marge opérationnelle de 459 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 10,85 milliards d'euros, selon FactSet.

Atos avait de nouveau averti sur ses résultats début février, tablant sur un recul de son chiffre d'affaires à taux de change constants d'environ 2,6% et sur une marge opérationnelle à environ 3,5%. Il s'agissait du troisième avertissement sur les résultats 2021 du groupe, et du deuxième depuis janvier.

Pour 2022, Atos anticipe une variation de son chiffre d'affaires comprise entre -0,5% et +1,5% à changes constant et une marge opérationnelle comprise entre 3% et 5%. Le flux de trésorerie disponible est attendu entre -150 millions d'euros et +200 millions d'euros.

Le groupe présentera ses objectifs 2023-2025 en mai prochain.

