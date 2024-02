Atos : décale la publication de ses comptes et confirme ses résultats 2023

Outre l’arrêt des discussions avec Daniel Kretinsky à propos de la cession de Tech Foundations, Atos a annoncé décaler au 20 mars la présentation de ses résultats annuels prévue jeudi. A cette occasion, Atos a confirmé l’atteinte de ses objectifs 2023 de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle. Le groupe d’information a retardé cette publication "car les auditeurs du groupe Atos, Deloitte et Grant Thornton, n’ont pas finalisé leurs travaux d’audit sur l’impairment du goodwill".



Atos a dévoilé une marge opérationnelle de 4,4%, soit 467 millions d'euros, en progression organique de 170 points de base. Le chiffre d'affaires a atteint 10,693 milliards d'euros, en croissance organique de 0,4%. Eviden affiche une croissance organique de 2,9% et Tech Foundations une décroissance organique de 1,7%. Atos ciblait une croissance interne entre 0% et 2% et une marge opérationnelle entre 4% et 5%. Le flux de trésorerie disponible au second semestre 2023 est négatif à hauteur de 109 millions d'euros alors que la société tablait sur -100 millions d'euros.



La société a indiqué que son endettement financier net était de 2,230 milliards d'euros en fin d'année 2023. Il était composé d'une trésorerie nette, équivalent de trésorerie et actifs financiers à court terme pour 2,423 milliards d'euros et une dette financière brute pour 4,654 milliards d'euros.



Atos précise avoir respecté les limites du ratio bancaire applicable à ses financements bancaires, avec un ratio de levier financier de 3,34 fois à fin décembre 2023, comparé au ratio bancaire de 3,75 fois.