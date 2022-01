Atos démarre 2022 avec un nouveau patron

Atos a connu en 2021 une année difficile alors même que ses concurrents dans le secteur de la transformation numérique connaissait un destin bien plus favorable. L'action Atos gagne 2,57% à 38,35 euros alors que de nombreuses valeurs délaissées l'année dernière font aujourd'hui l'objet d'intérêts acheteurs. Pour autant, le titre a perdu près de la moitié de sa valeur sur les 12 derniers mois tandis que son concurrent Capgemini a gagné plus de 66%.



Depuis ce matin, Rodolphe Belmer a pris ses fonctions de Directeur général. Coopté membre du Conseil d'administration d'Atos en octobre dernier, l'ancien patron d'Eutelsat a été désigné par celui-ci pour diriger la transformation du groupe.



Rodolphe Belmer est un chef d'entreprise reconnu en Europe, aux États-Unis et en Asie et peut capitaliser sur un bilan solide dans l'accompagnement et le repositionnement des entreprises en pleine transformation numérique, indique la société dans un communiqué.



L'accélération de la migration vers le Cloud du fait de la pandémie entrainé une accélération du déclin des activités de gestion d'infrastructures classiques, pesant sur les comptes de la société.



Atos a donc décidé de chercher des partenaires pour des activités représentant 20% des revenus du groupe. Fin octobre, le groupe avait indiqué que des progrès dans ce domaine avaient été enregistrés. Ainsi, un processus formel de recherche de partenaires pour les centres de données et les activités associées avaient été lancé et des marques d'intérêts d'acteurs de profils différents avaient été reçues.



En ce qui concerne Unified Communications & Collaboration, des discussions avancées étaient en cours.