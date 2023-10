Atos : départ du président, Bertrand Meunier et cession à Daniel Kretinsky reportée

Le 16 octobre 2023 à 08:34 Partager

Atos a annoncé la démission de son président, Bertrand Meunier, avec effet immédiat. Le Conseil d'administration a approuvé la nomination de Jean Pierre Mustier en tant que Président non-exécutif. Parallèlement à cette annonce, le groupe informatique a fait un point d’étape sur la cession envisagée de Tech Foundations au groupe EPEI (Daniel Kretinsky). Il précise que l'Assemblée générale des actionnaires et la réalisation de l’opération globale sont désormais attendues pour le début du deuxième trimestre 2024, compte tenu du calendrier prévu pour l'obtention des autorisations réglementaires.



Eviden organisera un Investor Day préalablement à l'Assemblée Générale des actionnaires.



Jean Pierre Mustier est administrateur indépendant du Conseil d'administration du groupe depuis mai 2023. Il a notamment été précédemment Directeur général de la banque italienne, Unicredit.



Ce changement de président intervient alors que les projets de scission du groupe et de cession de ses activités historiques d'infogérance à Daniel Kretinsky ont provoqué une levée de boucliers.



Laurent Collet-Billon, qui est administrateur indépendant au sein du Conseil d'administration du groupe depuis mai 2023, a été nommé Vice-Président non-exécutif. Ancien directeur général de la Direction Générale de l'Armement (" DGA "), il " apporte une expérience, une expertise et une vision très précieuses notamment dans les secteurs du numérique, de la défense et de la cybersécurité, dans le cadre du plan stratégique du groupe " a précisé Atos.



Le 4 octobre, le groupe avait annoncé la nomination d'Yves Bernaert (CEO Europe d'Accenture Technology) au poste de Directeur général.