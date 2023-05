Atos : des mouvements au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration d'Atos a approuvé les évolutions suivantes concernant sa composition, en ligne avec les besoins identifiés et la stratégie poursuivie.



La ratification de la cooptation deCaroline Ruellan, administratrice indépendante d'Atos depuis le 26 juillet 2022, et le renouvellement de son mandat d'administratrice, seront soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 juin 2023.



Le Conseil d'administration, lors de sa séance du 16 mai 2023, a cooptéJean-Pierre Mustieren tant que nouvel administrateur indépendant. La ratification de cette cooptation sera soumise au vote.



Le Conseil d'Administration a également décidé de soumettre la nomination deLaurent Collet-Billon, en qualité de nouvel administrateur indépendant.



Jean-Pierre Mustierest chef d'entreprise et banquier d'affaires. Laurent Collet-Billonest ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle et ancien Délégué Général pour l'Armement, chef de la Direction Générale de l'Armement.



Ces nominations visent à remplacer deux administrateurs: Lynn Paine, démissionnaire et Edouard Philippe, qui a souhaité que son mandat ne soit pas proposé à renouvellement en raison de ses autres engagements.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.