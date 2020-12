Atos : dévoile 'Q-score', mesure de performance quantique

Atos dévoile aujourd'hui 'Q-score', la première unité de mesure de performance quantique universelle, applicable à tous les processeurs quantiques programmables.



Q-score mesure la capacité d'un système quantique à résoudre efficacement des problèmes réels, ceux qui ne peuvent être résolus par des ordinateurs classiques, plutôt que de mesurer simplement sa performance théorique.



'Les organisations qui cherchent à investir et se préparer à l'arrivée de l'informatique quantique sont confrontées à l'émergence d'une myriade de technologies et d'approches de programmationdifférentes. Elles ont besoin d'une unité de mesure sur laquelle s'appuyer afin de les aider à faire les bons choix. Q-score correspond parfaitement à cette demande; il s'agit d'une unité de mesure de performance fiable, objective et juste car agnostique vis-à-vis du matériel,' expliqueElie Girard, Directeur Général, Atos.



