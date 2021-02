Atos : dévoile les lauréats du concours Handi-Entrepreneurs

Après avoir organisé la 11e édition de son concours Handi-Entrepreneurs visant à soutenir la démarche d'innovation et l'esprit d'entreprise des personnes en situation de handicap, Atos dévoile aujourd'hui les trois lauréats et le 'coup de coeur ' de cette édition.



Le 1er prix a été décerné à Kinital, de Pierre-Emmanuel Lanbert (GPS et communication sensorielle pour les non-voyants). Il devance Care for Pain, de Eden Prats (une application accompagnant le parcours de soin des personnes souffrant de douleurs). Capitaine Coco, de Fanny Havas, s'arroge la 3e place pour son site de réservation d'expériences en mer.



Enfin, le 'Coup de coeur' a été attribué à One Hand Designedde Rami Wehbe, pour l'impression d'objets en 3D destinés à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.



Au travers de saMission Handicap, Atos mène des actions proactives en partenariat avec des écoles et universités afin de proposer aux personnes en situation de handicap des formations diplômantes en adéquation avec ses métiers. Atos est également partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques.



