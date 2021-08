Atos : distingué dans le Magic Quadrant de Gartner

Atos indique avoir été positionné par le cabinet de conseil et de recherche Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant pour les services d'externalisation des datacenters et la gestion des infrastructures hybrides dans le monde.



Dans les éditions régionales antérieures du Magic Quadrant, le groupe français de services informatiques a obtenu le statut de leader en Europe et en Amérique du Nord pendant neuf et quatre années consécutives, respectivement.



Pour établir son rapport, Gartner a étudié les performances de 19 fournisseurs de services d'externalisation des centres de données et de gestion des infrastructures hybrides en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.



