Atos : distingué dans un classement ESG de S&P

Atos annonce figurer, pour la 10ème année consécutive, dans le Global Sustainability Yearbook de S&P, et se classer, dans cette édition 2023, dans les 10% supérieurs du secteur des services informatiques sur la base de son score ESG S&P Global.



En 2022, il a amélioré de deux points son score S&P Global ESG dans l'évaluation des pratiques de développement durable, atteignant 85/100 et conservant son classement parmi les entreprises les plus performantes au monde en matière de pratiques ESG.



'Atos a toujours obtenu d'excellents scores ESG, ce qui lui a permis de figurer dans les indices de durabilité Dow Jones au cours des huit dernières années consécutives et pendant dix années consécutives dans le DJSI World', souligne le groupe informatique.



