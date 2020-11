Atos : distingué par Gartner en matière d'Edge AI

Atos annonce avoir été reconnu par Gartner comme 'Innovateur Technologique de l'année 2020 en matière d'Edge AI (intelligence artificielle en périphérie de réseau)' dans un nouveau rapport publié en octobre dernier.



Il rapporte que Gartner a sélectionné et analysé 12 fournisseurs sur la base de la capacité observée à commercialiser et à vendre des technologies basées sur l'IA ou permettant d'utiliser l'IA avec des capacités éprouvées d'optimisation et/ou de transformation.



