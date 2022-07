Atos : distingué par Gartner pour des services externalisés

Atos annonce avoir été positionné par Gartner, pour la deuxième année consécutive, parmi les Leaders Mondiaux du Magic Quadrant 2022 pour les services d'externalisation des datacenters et de gestion des infrastructures hybrides.



Gartner définit ces services comme la capacité à fournir des services managés destinés aux infrastructures de cloud privé et hébergé, aux environnements de cloud public et d'informatique de périphérie (edge computing), ainsi qu'aux datacenters traditionnels.



Gartner a évalué 19 acteurs mondiaux dans le cadre de cette édition 2022. 'Ce positionnement est la preuve de la pertinence de nos investissements pour développer une offre globale ainsi que les compétences de nos équipes', réagit-on chez Atos.



