Atos : distingué par IDC MarketScape pour les Smart Cities

Atos annonce être positionné parmi les Leaders des services à destination des Smart Cities dans le dernier IDC MarketScape, suite à l'évaluation IDC MarketScape qui a étudié neuf des prestataires offrant des services pour les villes intelligentes.



Dans ce rapport, IDC recommande aux villes et aux collectivités de faire appel à Atos lorsqu'elles ont besoin d'un fournisseur de services gérés fiable pour transformer un lieu de travail ou migrer une infrastructure informatique vers des environnements multi-cloud.



Le groupe français est aussi recommandé lorsqu'elles ont besoin d'une plateforme pour partager des données au sein de l'écosystème local, ou encore pour intégrer les innovations de la communauté européenne de recherche et d'innovation.



