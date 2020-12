Atos : distingué par le rapport de NelsonHall

Atos annonce avoir été positionné parmi les leaders dans les services de courtage, d'orchestration et de gestion des infrastructures de cloud computing par le cabinet d'analyse international NelsonHall.



Le rapport souligne l'approche intégrée d'Atos en matière de cloud computing, couvrant l'intégralité des besoins des entreprises au cours de leur parcours d'adoption du cloud - des capacités que l'on retrouve dans Atos OneCloud, un guichet unique d'offres lancé en novembre 2020.



Atos indique que le rapport de NelsonHall relève également son engagement en faveur du cloud hybride, renforcé par l'acquisition deMaven Waveet d'Edifixio, ainsi que le solide écosystème de partenaires stratégiques d'Atos OneCloud, comme Amazon Web Services, Dell Technologies dont VMware, Google Cloud, Microsoft Azure et Red Hat.



