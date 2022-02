Atos dit que sa division de cybersécurité n'est pas à vendre

PARIS (Reuters) - Atos a déclaré jeudi que sa division BDS de cybersécurité n'était "pas à vendre".

"On est concentré sur notre plan de 'turnaround' et on est convaincu du potentiel de retournement considérable du groupe", a dit un porte-parole d'Atos.

En réaction à une information de Reuters sur sa réflexion engagée au sujet d'un projet de rachat des activités de cybersécurité d'Atos, Thales a déclaré mercredi être potentiellement intéressé par tout actif de cybersécurité qui serait disponible à la vente.

