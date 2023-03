Atos dopé par Bank of America

Atos (+6,23% à 23,92 euros) affiche l’une des plus fortes progressions de l’indice SBF 120, soutenu par le relèvement de recommandation de Bank of America de Neutre à Achat. L’objectif de cours a été nettement révisé à la hausse, passant de 13,80 euros à 21 euros. Le bureau d’études fait remarquer que si Atos n'est encore qu'au début d'une restructuration de plusieurs années, les mesures prises par la direction commencent à porter leurs fruits.



Il ajoute que les perspectives à moyen terme apparaissent moins négatives que celles présentées lors la journée investisseurs de juin 2022. Le broker en veut en particulier pour preuve, la prévision d'Atos d'une marge positive pour Tech Foundations en 2023 contre un redressement auparavant prévu d'ici 2025.



Dans ce contexte, l'analyste a rehaussé ses prévisions de marge opérationnelle de 37% pour 2023 et de 24% pour 2024.



Enfin, Bank of America estime qu'une prise de participation de 29,9% dans Evidian par Airbus pourrait représenter jusqu'à un potentiel supplémentaire de 7 euros par action par rapport à son niveau actuel.