Atos : échec des discussions avec Daniel Kretinsky

Atos parvient à gagner du terrain mercredi à la Bourse de Paris malgré l'échec de ses négociations avec EP Equity Investment (EPEI), la holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui envisageait de racheter ses activités historiques.



Le groupe technologique explique ne pas être parvenu à un accord 'satisfaisant' à l'issue des discussions exclusives engagées l'été dernier en vue de la cession de sa branche d'infogérance 'Tech Foundations'.



Dans un communiqué, Atos dit avoir l'intention de continuer à considérer les options stratégiques pour cette division, qui sera gérée comme une activité séparée d'Eviden (cybersécurité), avec une stratégie commerciale coordonnée.



Cette annonce intervient alors que la société a dévoilé ce matin des résultats annuels préliminaires sans surprise, en ligne avec ses objectifs.



Son chiffre d'affaires sur l'exercice 2023 s'est établi à 10,7 milliards d'euros, en croissance organique de 0,4%, la croissance interne de 2,9% d'Eviden ayant plus que compensé la décroissance organique de 1,7% de Tech Foundations.



Sa marge opérationnelle atteint 4,4%, soit une progression organique de 1,7 point de pourcentage, avec une amélioration de la rentabilité constatée à la fois chez Eviden et Tech Foundations.



Très suivi, le flux de trésorerie disponible pour l'année 2023 ressort à près de 1,1 milliards d'euros, sur fond de coûts de réorganisation plus élevés, tandis que son endettement financier net atteint 2,2 milliards.



Atos dit avoir replanifié la publication de ses résultats annuels complets au 20 mars, ses auditeurs n'ayant pas finalisé leurs travaux d'audit sur les dépréciations pour écarts d'acquisition ('goodwill').



Suite à ces annonces, le titre Atos progressait de plus de 4% mercredi matin à la Bourse de Paris.



