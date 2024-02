La société technologique française Atos a déclaré lundi qu'elle était en pourparlers avec ses banques au sujet d'un plan de refinancement de sa dette, et qu'elle avait engagé une procédure tierce indépendante pour soutenir et superviser les négociations.

Les conditions de l'émission de droits initialement prévue pour 720 millions d'euros (776 millions de dollars) ne sont plus applicables et l'engagement de souscription de BNP Paribas et JPMorgan n'est plus en vigueur, a ajouté Atos. (1 $ = 0,9276 euros) (Reportage de Stéphanie Hamel ; édition de Milla Nissi)