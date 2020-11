Atos : en tête du Dow Jones Sustainability Index, secteur IT

19/11/2020 | 10:20

Atos annonce aujourd'hui être classénuméro 1du secteur des services informatiques dans lesindices de développement durable DJSI(Dow Jones Sustainability Index) Monde et Europe, pour la seconde année consécutive.



Avec un score global de 85 points sur 100 - une amélioration de 3 points par rapport à 2019 - Atos se classepremier de son secteur parmi 86 autres sociétés informatiquesmondiales.

L'évaluation portait sur les catégories 'environnement', 'économie' et 'social'.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.