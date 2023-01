Atos en tête du SBF 120 : nouvel accès de spéculation

Le français Astek a fait part au conseil d’Atos de son intérêt pour Evidian, affirme le Journal du Dimanche. En Bourse, l’action Atos gagne 5,07% à 12,43 euros, affichant ainsi l’une des plus fortes progressions de l’indice SBF 120. « L’idée est d’avoir accès aux informations sur le business d’Atos, de regarder la boîte pour faire une offre cohérente », explique Julien Gavaldon, président d’Astek au journal.



Il n'a cependant pas l'intention de reprendre l'intégralité de la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos. Julien Gavaldon veut porter un " projet de reprise patriotique ". Le JDD précise qu'il a réuni autour de lui plusieurs spécialistes, comme ChapsVision, un groupe étatique, est en pourparlers avec de gros industriels. Eurazeo, Tikehau et Ardian ont aussi été approchés.



Cette branche fait déjà l'objet de nombreuses marques d'intérêt.



Airbus serait en discussions préliminaires avec Atos pour prendre une part minoritaire du capital d'Evidian, affirmait Les Echos en début d'année. Quelques jours plus tard, Thales avait indiqué qu'il ne proposerait " aucune offre pour prendre une part dans Evidian ", avait déclaré un porte-parole du groupe à Reuters. Fin septembre, Atos n'avait pas donné suite à une offre de 4,2 milliards d'euros de valeur d'entreprise sur Evidian de Onepoint.



En juin, Atos avait présenté un projet de scission, avec d'un côté Evidian - société présente dans la transformation numérique, le big data et la cybersécurité - et de l'autre, le reste du périmètre d'Atos, qui comprend les services d'infogérance, les espaces de travail numériques (Digital Workplace) et les services professionnels.