Atos : enrichit sa gamme Trustway IP Protect

Atos continue à investir dans son offre de confiance « Trustway IP Protect » dédiée à la sécurité des réseaux et à la protection des communications en environnement sensible. Celle-ci vise à protéger les organisations civiles ou organismes de défense des risques d'espionnage économique, ou d'intrusion au sein des infrastructures informatiques.

Partenariat sous le signe de la mobilité avec TheGreenBow

Atos intègre désormais le client VPN Windows Enterprise de TheGreenBow - acteur de confiance recommandé par l'ANSSI - à ses solutions de cybersécurité pour créer « Trustway IP Protect Client ». L'intégration de la solution de TheGreenBow permet la sécurisation des communications des travailleurs nomades, et répond aux enjeux majeurs de sécurité liés à l'accélération du télétravail. L'offre d'Atos répond au besoin des entreprises de se conformer aux différentes réglementations pour la protection des données (RGDP) et des communications avec des environnements sensibles (LPM et Directive NIS).

Nouvelle plateforme à 20 Gbits/s

Alors que les applications utilisent de plus en plus de bande passante et que les équipements de sécurité font face à des besoins croissants en matière de débit, la gamme Trustway IP Protect se dote d'une nouvelle plateforme matérielle à 20 Gbits/s pour gérer de plus hauts débits et ainsi toujours mieux sécuriser les communication entre différents sites d'une même organisation.

Plus d'informations sur les solutions IP Protect d'Atos et sur l'ensemble de ses offres de cybersécurité : https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite

***

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Contact presse

Lucie Duchateau | lucie.duchateau@atos.net | +33 7 62 85 35 10 | @Lucie_Duchateau