La société informatique française Atos a déclaré mercredi qu'elle allait entamer des discussions avec Airbus en vue de la vente de son unité Big Data & Security (BDS).

Le plus grand constructeur d'avions au monde a fait une offre indicative de 1,5 à 1,8 milliard d'euros (1,64 à 1,97 milliard de dollars) pour cette unité, a déclaré Atos.

Un porte-parole d'Airbus a confirmé dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters que l'entreprise avait soumis une proposition non contraignante pour une acquisition potentielle de la branche BDS d'Atos.

"L'acquisition de BDS pourrait accélérer de manière significative la transformation numérique d'Airbus, améliorer le portefeuille de défense et de sécurité de l'entreprise avec de fortes capacités en cyber, informatique avancée et intelligence artificielle, et soutenir la feuille de route de décarbonisation d'Airbus", a déclaré Airbus.

Pendant ce temps, le directeur financier d'Atos, Paul Saleh, a déclaré que les négociations exclusives avec l'EPEI du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky sur la vente de son unité Tech Foundations prenaient "plus de temps que prévu", sans certitude de parvenir à un accord.

"Les discussions se poursuivent sur le prix à payer, la structure de la transaction et le transfert d'une très grande partie du passif de Tech Foundations", a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Atos a déclaré être en discussion avec des banques pour maintenir le financement et obtenir un refinancement, ajoutant qu'au premier trimestre 2024, il évaluera si ces mesures sont suffisantes pour couvrir les échéances de financement et les besoins de trésorerie à long terme. (1 $ = 0,9128 euro) (Reportage de Michal Aleksandrowicz et Dagmarah Mackos à Gdansk ; Rédaction de Jacqueline Wong)