Atos entre en négociations exclusives avec Lutech pour la cession de ses activités en Italie

17 novembre (Reuters) - Atos annonce jeudi
dans un communiqué:
* ÊTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC L'ITALIEN LUTECH POUR
VENDRE SES ACTIVITÉS EN ITALIE
* LE PÉRIMÈTRE DE LA TRANSACTION PROPOSÉE REPRÉSENTE ENVIRON
2% DU
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DU GROUPE EN 2021
* LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION EST PRÉVUE AU PREMIER
SEMESTRE
2023
* GRÂCE À LA TRANSACTION PROPOSÉE, LES 2/3 DU PROGRAMME DE
CESSION
D'ACTIFS DE 700 MLNS DU GROUPE DEVRAIENT ÊTRE SÉCURISÉS EN
MOINS DE CINQ MOIS
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(Rédaction de Paris)