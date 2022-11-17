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Atos entre en négociations exclusives avec Lutech pour la cession de ses activités en Italie

17/11/2022 | 08:10
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17 novembre (Reuters) - Atos annonce jeudi dans un communiqué:

* ÊTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC L'ITALIEN LUTECH POUR VENDRE SES ACTIVITÉS EN ITALIE

* LE PÉRIMÈTRE DE LA TRANSACTION PROPOSÉE REPRÉSENTE ENVIRON 2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DU GROUPE EN 2021

* LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION EST PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE 2023

* GRÂCE À LA TRANSACTION PROPOSÉE, LES 2/3 DU PROGRAMME DE CESSION D'ACTIFS DE 700 MLNS DU GROUPE DEVRAIENT ÊTRE SÉCURISÉS EN MOINS DE CINQ MOIS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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