Atos entre ennégociations exclusives pourla vente deEcoAct

Avancée majeure dans le plan de transformation:





100% du programme de cession d’actifsd’Atos sécurisé

Partenariat stratégique avecSchneider Electricsur la décarbonation





Paris, France – Le3juillet 2023– Le Groupe Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui entrer en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la vente de EcoAct SAS et de l’ensemble de ses filiales (« EcoAct »). Cette transaction potentielle permettrait à Atos d’achever son programme de cessions d’actifs non stratégiques tout en établissant un partenariat stratégique avec Schneider Electric dans le domaine de la décarbonation.

EcoAct est un leader international dans le domaine du conseil climatique et des solutions Net Zero. EcoAct propose un portefeuille unique de services de bout-en-bout pour accompagner les organisations dans leur transition vers le « Net Zero », depuis la planification et les prévisions, jusqu’à la compensation des émissions carbone. La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 et emploie actuellement près de 400 personnes.

La transaction proposée n'inclut pas la division « Net Zero Transformation » (NZT) d'Atos, appartenant à la ligne d’activités Eviden, qui aide ses clients à catalyser et accélérer leurs objectifs de décarbonation, quel que soit leur secteur d’activité. Celle-ci sera conservée au sein du groupe Atos. Par ailleurs, Atos coopérera étroitement avec Schneider Electric afin de perfectionner des offres combinant son savoir-faire technologique et son expertise en matière de développement durable, afin d’accélérer le cheminement de ses clients vers le « Net Zero ». Atos reste déterminé à respecter ses propres engagements en matière de développement durable qui visent à atteindre l'objectif de zéro émission de carbone d'ici 2039.

Cette proposition de transaction, qui s'ajoute aux cessions déjà engagées, permettrait à Atos d'achever son programme de cessions d’activités non stratégiques en avance sur le calendrier annoncé lors du Capital Markets Day du 14 juin 2022.

« Nous sommes très satisfaits de cette proposition de transaction, à l'issue de laquelle nous aurions sécurisé plus de 100% de notre programme de cession d’actifs et respecté notre engagement. Notre plan de transformation a déjà montré des résultats encourageants en termes de performance, et nous avons encore renforcé la confiance de nos clients dans notre capacité à les accompagner dans leurs défis numériques » a déclaré Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe,en charge de la transformation, des activités RSE et décarbonation, Atos. « La numérisation et la décarbonation sont essentielles pour toutes les entreprises aujourd'hui. Grâce à ce futur partenariat avec Schneider Electric, nous sommes impatients de développer des offres de pointe pour accélérer le parcours des clients vers leNetZero.»

Steve Wilhite,Président, Sustainability Business, Schneider Electric a ajouté : « La demande en biens et services durables s’accélère, à mesure que les entreprises s’attèlent à relever les défis posés par le changement climatique, la crise énergétique et les pressions des investisseurs oudes régulateurs. Les solutions à ces multiples défis sont complexes à identifier. En associant nos forces à celles de EcoAct, nous élargirons notre équipe internationale de consultants en développement durable et nous consoliderons notre capacité à apporter de la valeur stratégique à nos clients, afin d’accélérer la transition vers un avenir énergétique sans carbone. »

Stuart Lemmon, Directeur Général deEcoAct, précise : «Je suis très heureux que EcoAct ait la possibilité de rejoindre Schneider Electric. Nous continuerons ainsià développer nos capacités pour aider nos clients à relever les défis au cœur de la transition en matière d'énergie et de ressources.Je suis persuadé que cette transaction peut offrir des opportunités fantastiques à nos « EcoActeurs » talentueux et passionnés et je me réjouis de l'avenir prometteur qui s'annonce. »

La transaction potentielle reste soumise à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel d’Atos et de Schneider Electric, à l'accord et à la signature de la documentation définitive et à d'autres approbations réglementaires habituelles. La transaction potentielle devrait être finalisée au second semestre 2023.

