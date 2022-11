Atos entre en négociations exclusives pour vendre ses activités en Italie

Grâce à la transaction proposée, 2/3 du programme de cession d'actifs de 700 millions d'euros d'Atos seraient sécurisés en moins de 5 mois

Paris, France –17 novembre 2022 – Atos, un leader mondial de la transformation numérique, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec Lutech S.p.A. (« Lutech »), un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, pour la vente de ses opérations en Italie (« Atos Italia ») avec un paiement 100% en numéraire. Lutech est détenu par des fonds conseillés par Apax Partners LLP, qui a l'ambition de combiner les deux entités et ainsi créer un nouvel acteur de premier plan en Italie. Le périmètre de la transaction proposée représente environ 2% du chiffre d'affaires total du Groupe en 2021, il ne comprend pas les activités d'EuroHPC en Italie qui seront maintenues au sein du Groupe Atos1, ainsi que les opérations italiennes d'Unified Communications & Collaboration.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre réussie de la stratégie d’Atos, présentée par la Direction lors de son ‘Capital Market Day’ en juin dernier. La transaction envisagée confirme l’attractivité des activités du Groupe Atos.

Diane Galbe, Vice-présidente exécutive senior du Groupe Atos déclare : « Nourdine, Philippe et moi sommes fiers de cette proposition de transaction en numéraire réalisée à des conditions attractives pour le Groupe Atos. Cette transaction supplémentaire nous permettra de sécuriser les 2/3 de notre programme de cessions de 700 millions d'euros qui est en bonne voie. Elle démontre notre capacité à tenir nos engagements et à exécuter notre plan de transformation de manière rapide et efficace. L'entité combinée, en tant que leader sur le marché italien, offrirait de fortes opportunités à nos équipes locales, Atos Italia restant un partenaire clé du Groupe pour les opérations globales et les contrats EuroHPC conservés par le Groupe Atos. »

La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux consultations du comité d'entreprise, la réalisation étant prévue au premier semestre 2023.

1Les activités et les opérations HPC locales en Italie seraient transférées dans le cadre du projet, tandis que le Groupe Atos conservera les contrats EuroHPC.

