Atos : est positionné leader international de l'Edge AI par ISG dans son « Provider Lens™ ‘Internet of Things - Solutions & Services' 2021 Quadrant Report »

Atos annonce aujourd'hui avoir été nommé leader international dans la catégorie Edge AI du rapport « Provider Lens™ 'Internet of Things - Solutions & Services' Quadrant Report 2021 » d'ISG. Atos arrive en tête de toutes les entreprises évaluées sur l'attractivité de leur portefeuille et leur force concurrentielle. Atos est également nommé leader international dans les deux autres catégories analysées : Sécurité des points d'accès IoT et Convergence des données techniques IT/OT.

Le rapport reconnaît ainsi Atos pour :

Son offre d'IA de bout en bout complète, qui couvre à la fois infrastructure et services managés, ainsi que sa gamme de solutions matérielles Edge exclusives (BullSequana Edge et BullSequana Edge nano), qui contribuent à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises ;

qui couvre à la fois infrastructure et services managés, ainsi que sa gamme de solutions matérielles Edge exclusives (BullSequana Edge et BullSequana Edge nano), qui contribuent à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises ; Atos Computer Vision Platform , sa plateforme de bout en bout hautement évolutive, dédiée à l'analyse de vidéos et d'images, enrichie par l'intelligence artificielle ;

sa plateforme de bout en bout hautement évolutive, dédiée à l'analyse de vidéos et d'images, enrichie par l'intelligence artificielle ; La récente acquisition d'Ipsotek, fournisseur de logiciels d'analyse vidéo enrichis par intelligence artificielle, qui a permis à Atos de développer ses capacités en matière d'Edge AI pour le secteur public, le commerce de détail, l'industrie et le transport, ainsi que les projets d'infrastructures critiques, et qui est désormais un élément clé de la plateforme Atos Computer Vision.

Cette reconnaissance confirme la position de leader d'Atos dans le domaine de l'Edge AI. Elle fait suite au récent lancement d'Atos Computer Vision Platform, la solution d'analyse de vidéos et d'images la plus complète du marché à ce jour.

« L'Edge AI est une sphère entièrement nouvelle d'applications pour l'intelligence artificielle. Nous observons aujourd'hui des fournisseurs de services de référence élaborer des stratégies distinctes qui révèlent leurs capacités sur ce marché », indique Ron Exler, Directeur et Analyste Principal chezISG. « Atos propose un éventail complet de solutions Edge AI. On y trouve tant des serveurs Edge qu'une solution Edge AI de bout en bout couvrant l'infrastructure et les services managés, ou encore des outils d'analyse et des applications dédiées ».

« Nous sommes extrêmement fiers d'être nommés leader international de l'Edge AI. Cette reconnaissance vient soutenir notre offre de bout en bout dans ce domaine qui est unique sur le marché et qui s'appuie sur les points forts de nos équipes produits et services », précise Emmanuel Le Roux, SVP, Responsable Monde de l'offre Big Data chez Atos.

Dans son rapport « Provider Lens™ 'Internet of Things - Solutions & Services' Quadrant Report 2021 », ISG a évalué 25 fournisseurs internationaux dans les trois catégories suivantes : Edge AI, Sécurité des points d'accès IoT et Convergence des données techniques IT/OT.

Téléchargez le rapport ici - https://atos.net/fr/solutions/bullsequana-edge-solutions/atos-est-positionne-leader-international-de-ledge-ai-par-isg-dans-son-provider-lens-internet-of-things-solutions-services-2021-quadrant-rep.

###

Informations presse :

VISuite est une plateforme logicielle polyvalente d'intelligence artificielle qui déclenche automatiquement des alertes à partir de caméras de vidéosurveillance et/ou de systèmes de gestion vidéo (VMS) existants et convertit les données vidéo (flux ONVIF) en intelligence exploitable en temps réel afin d'optimiser la sûreté et la sécurité dans tous les secteurs : secteur public, transports, infrastructures nationales critiques, industrie et commerce de détail.

Classification des fournisseurs : les quadrants ISG Provider Lens™ reposent sur une matrice d'évaluation incluant quatre segments (Leader, Challenger de produits, Challenger de marché et Étoile montante) où les fournisseurs sont positionnés. Les Leaders proposent une offre de produits et services extrêmement attractive, et ont une position très établie au sein du marché et de la concurrence. Ils remplissent tous les critères pour développer avec succès leurs activités sur le marché. Ils peuvent être considérés comme leaders d'opinion, à l'origine d'impulsions stratégiques sur le marché. Ils garantissent également innovation et stabilité.

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel. www.atos.net.

Contact presse :

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau