Atos et Thales créent une coentreprise dans le big data et l'intelligence artificielle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes franças Atos et Thales ont annoncé jeudi la création du "champion européen du big data et de l'intelligence artificielle pour la défense et la sécurité". Cette coentreprise, baptistée Athea, doit offrir aux acteurs des secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure des solutions de gestion des données sensibles à l'échelle d'un pays.

Elle s'adressera dans un premier temps au marché français et, à terme, à d'autres marchés européens.

Elle fournira également des services d'expertise, de conseil et de formation, ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

Cette société commune constitue le prolongement de la collaboration d'Atos et Thales dans le cadre du programme Artemis, la plateforme "Big Data" du ministère français des Armées. Après une phase de démonstration, Athos et Thales se sont vu confier l'optimisation et la préparation de l'industrialisation du programme le 30 avril dernier.

May 27, 2021 05:55 ET (09:55 GMT)