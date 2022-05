Atos et VMware unissent leurs forces pour aider les organisations et secteurs d'activité à exploiter plus facilement la valeur des données

Partenariat étendu, aligné avec les principes de Gaia-X, pour répondre aux besoins de souveraineté et d'interopérabilité des données



Paris, France et Palo Alto, Californie, Etats-Unis – Le 4 mai 2022 – Atos et VMware, Inc. (NYSE : VMW) annoncent aujourd’hui une extension de leur partenariat stratégique avec le lancement d’un ensemble intégré de capacités visant à accélérer le développement des « Data Spaces » (espaces de données). Les Data Spaces sont des plateformes qui permettent un échange, une collaboration et une monétisation accrus des données entre les organisations ou les secteurs, indépendamment de l’infrastructure sous-jacente, tout en garantissant la souveraineté et l’interopérabilité des données.

En collaborant sur le développement des Data Spaces, VMware et Atos prévoient de fournir un ensemble intégré de capacités permettant d'utiliser et de partager les données et les applications industrielles de manière plus stratégique afin d’accélérer la croissance des économies numériques nationales et régionales. Cette approche, alignée avec l’architecture Gaia-X , servira de catalyseur clé à l’initiative, qui vise à accélérer l’échange de données via de nouvelles plateformes numériques appliquant des règles communes.

Atos et VMWare prévoient de combiner les capacités de VMware en matière de multi-cloud et de modernisation des applications, à l’expertise d’Atos en matière de cloud, de cybersécurité et d’intégration technologique. L’ensemble est conçu pour fournir aux entreprises et secteurs d’activité un socle de composants essentiels pour concevoir, développer, déployer, sécuriser et gérer rapidement des Data Spaces totalement conformes aux exigences juridictionnelles en matière de gouvernance des données. Les organisations peuvent également utiliser et monétiser leurs données existantes pour créer des services de machine learning et d’intelligence artificielle, et de nouveaux services spécifiques à certains secteurs, pour :

Santé et sciences de la vie – faciliter la fusion et l’échange de données de santé et ainsi accélérer la recherche et les essais cliniques.

– faciliter la fusion et l’échange de données de santé et ainsi accélérer la recherche et les essais cliniques. Services financiers – développer des services et d’écosystèmes de collaboration inter-entreprises et transfrontaliers, par exemple une plateforme financière durable pour se conformer aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

– développer des services et d’écosystèmes de collaboration inter-entreprises et transfrontaliers, par exemple une plateforme financière durable pour se conformer aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Services publics – optimiser des réseaux électriques pour la recharge des véhicules électriques.

« Grâce à l’ensemble complet de fonctionnalités conjointes de VMware et d’Atos, les organisations disposeront d’un moyen viable et rapide de partager, gérer et maximiser la monétisation de leurs données en toute sécurité, » a déclaré Laurent Allard, Directeur Cloud Souverain, EMEA, VMware. « Le monde d’aujourd’hui est multi-cloud. Alignée avec les principes de Gaia-X, la suite de fonctionnalités sera conçue pour fournir l’interopérabilité, la réversibilité et la sécurité nécessaires aux entreprises et secteurs européens pour créer de la valeur à partir des données et accélérer leurs ambitions numériques ».

« Atos et VMware sont des partenaires de longue date qui partagent la même volonté d’aider les organisations à valoriser leurs données. » précise Frédéric Malicki, Directeur de la Technologie, Europe du Sud, Atos. « En soutenant l’accélération du développement des Data Spaces et la souveraineté des données, nous souhaitons donner aux clients les outils nécessaires pour créer de la valeur à partir de leurs propres données, ainsi qu’à partir de données fédérées, en collaboration avec des partenaires et des pairs. Ils pourront transformer les données existantes en nouveaux services, qui permettront par exemple d’aider les agriculteurs à mieux prévoir la météo ou améliorer les conditions de vie des personnes âgées grâce à la gestion automatisée de l’énergie ».

Les capacités conjointes fournies par VMware et Atos sont les suivantes :

Ces fonctionnalités bénéficient de la réversibilité, de l’interopérabilité et de la portabilité offertes par les partenaires cloud de VMware. Avec des données hébergées dans un cadre pair-à-pair commun pour assurer la compatibilité de l’architecture entre les fournisseurs de cloud, les organisations peuvent placer leurs données auprès de l’un des fournisseurs de cloud participants pour tirer pleinement parti des services qu’ils offrent, tout en gardant la possibilité de changer d’applications ou de fédérer des données sur d’autres plateformes de fournisseurs de cloud selon les besoins.

Pour plus d’informations sur la suite de fonctionnalités Data Spaces de VMware et Atos, veuillez contacter gaia-x@vmware.com

