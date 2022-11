Atos : étend sa collaboration avec AWS pour aider ses clients à accélérer leur transition vers le « Net Zero »

Atos annonce étendre sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) en proposant aux entreprises Atos MyCo2Compass, une suite de solutions développée sur AWS afin de les aider à accélérer leur parcours de décarbonation. Le calculateur de carbone MyCO2Compass d'Atos est la première solution développée dans le cadre d'une relation pluriannuelle entre AWS et Atos. Il permettra de mesurer et de gérer efficacement les émissions de carbone produites par les environnements informatiques et métiers dédiés à la gestion des logements, des flottes de véhicules, des déplacements ou de la main-d'œuvre. Ce calculateur intégrera des ensembles de données prédéfinis spécifiques à chaque secteur, ce qui évitera aux clients de partir de zéro pour mesurer leurs émissions. Les observations issues de ces données permettront une prise de décision plus éclairée. Le calculateur sera disponible sur la Marketplace AWS.

Un parcours de décarbonation de bout en bout

Le nombre croissant[1] de catastrophes naturelles provoquées par le changement climatique met en évidence la crise climatique que nous traversons. Pour autant, plusieurs enquêtes indiquent que moins de 40 %[2] des entreprises ont élaboré un programme de décarbonation de leurs activités. Pour aider les entreprises à agir dès maintenant, Atos propose un parcours vers la décarbonation en deux étapes. La première consiste à migrer les activités des clients vers AWS, ce qui leur permet de bénéficier d'une réduction de 80% à 90 %[3] des émissions de carbone issues de leur infrastructure informatique. Dans un second temps, les clients peuvent tirer parti des capacités d'AWS à accélérer et à accompagner leur transformation numérique par l'innovation afin de soutenir leur objectif zéro émission.

La solution Atos Digital Decarbonization Assessment (DDA) analyse quant à elle le niveau de maturité d'une entreprise en matière de décarbonation sur l'ensemble de son parc informatique. Elle inclut une feuille de route établie sur mesure du niveau de décarbonation avec une série d'actions concrètes pour décarboner durablement les infrastructures informatiques. DDA est disponible aujourd'hui sur la marketplace AWS.

Diane Galbe, Senior Executive Vice President d'Atos commente : « Atos est fier de développer sa relation de longue date avec AWS et de pouvoir, grâce à cette collaboration renforcée, aider ses clients à accélérer leur transition vers le

« Net Zero ». À l'heure d'une décarbonation devenue vitale, Atos, en collaboration avec AWS, propose des outils qui fournissent un aperçu complet et temps réel des émissions générées par l'activité numérique. Ces outils donnent à nos clients la capacité d'agir et de diminuer leurs émissions, les rapprochant ainsi de leurs objectifs Net Zero. »

Mary Wilson, Global Sustainability Lead chez AWS, déclare : « Les entreprises sont confrontées à des pressions croissantes de la part de leurs parties prenantes pour agir en faveur du climat, ainsi qu'à une législation toujours plus exigeante. Cette suite complète de services liés au climat aide nos clients à concevoir et à mettre en œuvre des programmes de développement durable couvrant l'ensemble de leurs opérations afin de soutenir l'objectif universellement partagé de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050. »

Atos et AWS consolident dix années de collaboration en combinant leur expertise dans les solutions cloud de bout en bout. Avec plus de 8 000 accréditations et 2 700 certifications AWS, Atos a fait bénéficier de nombreux clients AWS de son expérience approfondie de la fourniture de services de conseil, de services professionnels et de services managés à grande échelle.

Atos et AWS ont présenté leurs solutions de décarbonation et l'évolution de leur collaboration lors du Tech for Climate Summit d'Atos qui s'est déroulé pendant la COP27 à Charm-el-Cheikh.

