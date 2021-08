Atos : étend sa présence sur le marché japonais en faisant distribuer ses produits de cybersécurité par Daiwabo Information System

Paris, France et Tokyo, Japon - le 26 août 2021

Atos annonce aujourd'hui avoir sélectionné Daiwabo Information System (DIS), distributeur de premier plan de produits informatiques au Japon, pour assurer la distribution de ses produits de cybersécurité sur le territoire national. Ce partenariat est le premier accord de distribution de produits de cybersécurité pour Atos au Japon, une étape importante pour le développement de sa stratégie de distribution internationale et de son écosystème de partenaires. Il permettra aux entreprises et organisations japonais de mener à bien leur transformation digitale et initiatives cloud pour protéger leurs données et ressources stratégiques à l'aide de solutions éprouvées.

Grâce à ce partenariat, le portefeuille Evidian d'Atos dédié à la gestion des identités et des accès sera distribué via le réseau DIS réunissant 19 000 revendeurs à travers le Japon.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Atos pour mettre ses produits de cybersécurité à disposition de davantage de clients au Japon,en proposant des solutions sécurisées et adaptées aux besoins des utilisateurs finaux. La cybersécurité est l'affaire de tous, et les entreprises japonaises ont par ailleurs bien intégré son importance dans le cadre de leur approche en matière de transformation digitale », commente le service achats de DaiwaboInformation System.

« Nous sommes ravis de signer un accord stratégique portant sur la distribution de nos produits de cybersécurité avec Daiwabo Information System. Cet accord nous permettra de renforcer notre engagement auprès de nos clients au Japon et d'étendre notre présence en Asie. Il souligne notre volonté de développer notre réseau de distributeurs stratégiques dans le monde », précise Alexis Caurette, VP, Responsable des produits de cybersécurité chez Atos.

Atos est un leader international dans le domaine de la cybersécurité et s'appuie sur plus de 6 000 experts en sécurité, un réseau mondial de centres d'opération de sécurité (SOC) et une gamme complète de produits de cybersécurité certifiés conformes aux standards les plus stricts disponibles sur le marché : https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite-produits

A propos de Daiwabo Information System Co., Ltd.

En tant que l'un des principaux distributeurs japonais de produits informatiques, DIS fournit des produits achetés auprès d'environ 1 300 fabricants et fournisseurs, tant au Japon qu'à l'étranger, à des utilisateurs finaux dans tout le pays, par le biais de son réseau d'environ 19 000 revendeurs au Japon. Disposant d'environ 90 bases de vente dans tout le pays, nous avons un système de vente bien établi et basé sur la communauté, et nous pouvons répondre à un large éventail de demandes de nos clients, en tant que distributeur amical et digne de confiance. https://www.pc-daiwabo.co.jp/english/

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel. www.atos.net.

