Atos : fait un point sur la cession de Tech Foundations

Atos fait un point d'étape sur la cession envisagée de Tech Foundations au groupe EPEI.



Le groupe estime que l'opération envisagée constitue la voie la plus réalisable pour la réalisation de la séparation de Tech Foundations et d'Eviden et pour améliorer le profil de risque du Groupe Atos.



Le processus de consultation des instances représentatives du personnel progresse auprès du Societas Europea Council (SEC) et au niveau local, et la plupart des pré-notifications ou notifications au titre des autorisations réglementaires auprès des juridictions concernées ont été déposées.



L'Assemblée Générale des Actionnaires et la réalisation de l'opération globale sont désormais attendues pour le début du deuxième trimestre 2024.



Si l'opération avec EPEI n'a pas lieu, le Groupe devra accéder aux marchés de capitaux (dettes et actions) et/ou envisager la vente d'actifs supplémentaires, afin d'assurer une liquidité adéquate pour faire face aux échéances de la dette en 2025.



