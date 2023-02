Communiqué de presse

Atos figure dans l'annuaire S&P Global Sustainability Yearbook 2023

Paris, le 13 février 2023 - Atos annonce aujourd'hui figurer, pour la 10ème année consécutive, dans le Global Sustainability Yearbook de S&P. Dans cette édition 2023, le Groupe se classe dans les 10% supérieurs du secteur des services informatiques sur la base de son score ESG S&P Global. Sur les 7 800 entreprises mondiales évaluées, Atos est classé parmi les entreprises les plus durables au monde et se situe dans les 10 % des meilleures entreprises de son secteur. Ce classement annuel récompense les entreprises, par secteur d'activité, qui ont fait preuve d'une forte durabilité. L'adhésion au classement a été très compétitive cette année.

En 2022, Atos a amélioré de 2 points son score S&P Global ESG dans l‘évaluation des pratiques de développement durable de l’entreprises (« Corporate Sustainability Assessment »), atteignant 85/100 et conservant son classement parmi les entreprises les plus performantes au monde en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Atos a toujours obtenu d'excellents scores ESG, ce qui lui a permis de figurer dans les indices de durabilité Dow Jones (tant le DJSI World que le DJSI Europe) au cours des huit dernières années consécutives et pendant dix années consécutives dans le DJSI World.

Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe, Atos, a commenté : « Notre engagement en faveur du développement durable et la communication transparente de nos progrès ont contribué à distinguer Atos. Nous sommes extrêmement fiers de nous classer parmi les 10 % des entreprises les plus performantes du secteur des services informatiques dans le monde. Cela témoigne de notre développement et de notre engagement continu en faveur du développement durable et de notre excellence dans les pratiques ESG (environnement, social et gouvernance). »

Ces résultats viennent s'ajouter à la reconnaissance internationale d'Atos en tant que leader en matière de durabilité et de pratiques ESG. Parmi ses distinctions, Atos a reçu la note « AAA » (sur une échelle de AAA à CCC) dans le classement MSCI ESG Ratings 2022, a été récompensé par un prix platine d'EcoVadis, a obtenu le statut « Prime » dans l'évaluation ESG réalisée par ISS en 2022 et a été sélectionné sur la prestigieuse « A List 2022 » du CDP pour sa lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus sur le programme RSE d'Atos.

Pour plus d'informations sur la méthodologie du Yearbook et pour consulter l’annuaire complet, rendez-vous sur : https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/

Note aux rédacteurs

Pour figurer dans l'annuaire, les entreprises doivent se classer parmi les 15 % les plus performants de leur secteur d'activité et doivent obtenir un score de durabilité global S&P se situant dans les 30 % de celui de l'entreprise la plus performante de leur secteur. Le Sustainability Yearbook 2023 contient plusieurs améliorations clés, dont les plus importantes sont les suivantes :

- Les distinctions de l'annuaire mises à jour pour distinguer de manière factuelle les entreprises les plus performantes.

- Une méthodologie revue avec un processus d'exclusion, afin d'aligner la méthodologie du Yearbook avec l'approche adoptée pour sélectionner les entreprises dans les indices S&P Global ESG.

