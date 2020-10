Atos : finalise l'acquisition d'EcoAct

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'EcoAct, une société de conseil reconnue en stratégie de décarbonation. Fort d'une équipe de 160 experts climatiques, EcoAct formera avec Atos un Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation qui permettra d'accompagner les organisations de bout en bout dans la réalisation de leurs ambitions en matière de lutte contre le changement climatique.

Atos s'est récemment engagé à promouvoir et fournir des services digitaux décarbonés et l'acquisition d'EcoAct renforce ainsi encore ses compétences en la matière. L'entreprise exercera ses activités sous la marque 'EcoAct, une société Atos', dirigée par les fondateurs d'EcoAct, Thierry Fornas et Gérald Maradan.

Le Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation s'appuiera sur l'expertise combinée d'Atos et EcoAct pour proposer une approche de bout en bout de la décarbonation, accompagnant les clients partout dans le monde, depuis l'évaluation complète de leur structure et l'identification des actions possibles pour atteindre la neutralité carbone, jusqu'à la fourniture de solutions pour décarboner leurs processus digitaux et commerciaux. Dans le cadre de l'offre « Contribute to Zero », il sera également possible de compenser les émissions de CO 2 restantes de manière volontaire afin d'accompagner les organisations vers la neutralité carbone.

« Atos s'est fixé pour mission de contribuer à l'avènement d'une économie neutre en carbone grâce aux technologies digitales. Pour cela, il est essentiel de développer une approche à 360° qui nous permettra de soutenir nos clients à toutes les étapes de leur processus de décarbonation, » explique Nourdine Bihmane, Directeur des activités de Décarbonation et Directeur Marchés de Croissance chez Atos. « L'intégration d'EcoAct est une excellente nouvelle pour nos clients, qui vont retirer encore plus de valeur de leur collaboration avec Atos. En renforçant notre expertise en conseil et contribuant à l'ajout de services de services de compensation carbone, EcoAct va permettre à Atos de confirmer sa position de leader des technologies digitales décarbonées. »

« Nous sommes ravis d'intégrer le groupe Atos et ainsi d'étendre la portée de l'activité d'EcoAct en matière de décarbonation et de lutte contre le changement climatique. Le nombre d'organisations, entreprises comme institutions, soutenant l'objectif 'zero émission nette', ne cesse de croître et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette dynamique encore davantage en étendant la portée de nos actions et en associant l'expertise d'Atos avec la nôtre, » se réjouissent Thierry Fornas et Gérald Maradan, Managing Directors, EcoAct.

« De plus en plus d'entreprises adoptent des critères ESG (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance) dans leur stratégie, confirmant l'engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. En conséquence, les offres de décarbonation vont gagner en popularité dans l'avenir. L'approche d'Atos, qui intègre le développement durable dans ses offres de transformation digitale, va aider ses clients à adopter une stratégie plus durable, ce qui implique d'adresser les enjeux de décarbonation par le prisme de la croissance et de la gestion des risques, » souligne Bjoern Stengel, analyste sénior, Business Consulting and Environmental, Social, and Governance (ESG) Business Services chez IDC.

La nouvelle entité sera en charge des opérations digitales orientées sur la durabilité à travers le groupe et aidera les clients à tous les niveaux dans leur processus d'adoption d'une approche commerciale résiliente L'acquisition va également renforcer le positionnement d'Atos comme leader du marché en croissance de la décarbonation.

Le lancement du Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation est prévu pour le premier semestre 2021.

