Atos : finalise l'acquisition de Paladion

Atos consolide son leadership en cybersécurité avec de nouvelles capacités de détection et réponse aux menaces

Paris, le 12 octobre 2020,

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Paladion, un fournisseur mondial de services de sécurité gérés basé aux États-Unis. Numéro 1 en Europe et numéro 3 mondial des services de cybersécurité, Atos continue d'enrichir son expertise, notamment en accueillant les 800 employés et experts en cybersécurité de Paladion.

Grâce à cette acquisition, Atos disposera des capacités de détection et de réponse (Managed Detection & Response, MDR) dont ses clients ont besoin lorsqu'ils adoptent des stratégies de transformation hybrides et multi-cloud, avec de multiples centres dédiés. D'autre part, Atos renforce ainsi ses compétences en matière d'anticipation, de gestion et de réponse face aux cybermenaces.

Cette acquisition permettra également à Atos d'étendre sa couverture mondiale en matière de surveillance et d'intervention dans le domaine de la cybersécurité avec 4 centres d'opérations de sécurité (Security Operations Centers, SOC) supplémentaires aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Inde.

Enfin, ce rapprochement stratégique permettra de développer la prochaine génération duSOC prescriptif d'Atos en intégrant la plateforme d'intelligence artificielle (IA) AIsaac de Paladion, à la pointe de la technologie pour la cyber-analyse et les SecOps hybrides. Ce modèle SaaS pour la détection et la réponse aux menaces multi-vecteurs est une technologie brevetée avec plus de 1000 cas d'utilisation et 100 modèles d'IA.

Claudio Stahnke, Analyste de recherche pour les services de sécurité chez IDC, explique : « L'acquisition de Paladion contribuera à élargir l'offre de services de sécurité d'Atos. En incorporant les capacités d'IA de Paladion, Atos pourra améliorer de manière substantielle certains éléments-clés de son offre de protection, tels que le temps moyen de réponse aux attaques (mean time to respond, MTTR). L'intégration du service MDR de Paladion dans les offres MSS existantes d'Atos pourrait véritablement changer la donne sur le marché. »

« L'acquisition de Paladion s'inscrit dans notre stratégie visant à développer nos capacités et technologies cyber afin d'aider nos clients à relever leurs défis de sécurité. Les clients des deux entités apprécient les capacités qu'apporte la fusion et nous sommes convaincus de l'impact positif que cette opération aura sur notre activité, » ajoute Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos.

« Paladion est pionnier dans les services de détection et de réponse gérés, basés sur l'IA. Notre plateforme Cloud d'IA, AIsaac, offre aux clients des analyses de menaces multi-vecteurs, de l'auto-containment et l'orchestration des réponses aux incidents pour les environnements de type Cloud hybride et datacenter. Nous sommes ravis de rejoindre Atos pour faire progresser ces capacités grâce aux activités de R&D du groupe en matière d'IA, d'analyse des risques et des menaces, » déclare Rajat Mohanty, PDG de Paladion.

Basé à Reston, VA, aux États-Unis, Paladion a été créé en 2000. Ses fondateurs continueront à jouer un rôle actif dans les années à venir.

Avec cette acquisition, Atos renforce ses services de cybersécurité dans le monde, comme présenté dans son Ambition à moyen terme, avec l'objectif global de devenir le leader du numérique sécurisé et décarbonisé, en atteignant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la sécurité numérique à moyen terme et en complétant ses technologies existantes.

