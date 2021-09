Atos a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Visual BI, une société états-unienne spécialisée dans l'analyse des données et de la Business Intelligence (BI) dans le cloud.



Cette acquisition permet à Atos de renforcer sa capacité à répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de BI et d'analyse en environnements cloud, de la centralisation des données à l'offre de renseignements à forte valeur ajoutée.





